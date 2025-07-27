Алдонин: В матче с «Ахматом» Круговой разобрался прекрасно

Бывший полузащитниквысказался о дублемв матче московского клуба против(2:1).

«Для Кругового это отличный шанс, чтобы почувствовать дополнительную уверенность у чужих ворот. И в первом матче у него были хорошие эпизоды для взятия ворот. В матче с "Ахматом" он разобрался прекрасно! Видно, что с хорошим настроем выходит на матчи. Тренер доверяет.

Причём оказывался он, наверное, не всегда в характерной для себя позиции: первый гол он забил из центра, во втором — фактически ворвался в центр штрафной. Хороший уровень игры. Та активность у чужих ворот, которую мы наблюдаем, поможет Круговому раскрыть весь свой потенциал», — цитирует Аддонина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

У ЦСКА теперь четыре очка и шестое место в турнирной таблице. У «Ахмата» нет очков и 14-е место.