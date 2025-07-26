Тедеев: Сегодня мы были лучше во всем

Главный тренероценил победу команды в матче с(4:0).

«Этот стадион для меня связан с не самыми лучшими воспоминаниями. Ведь я сюда приезжал с мальчиками из "Ростова" на матч, который закончился со счетом 1:10.

Сегодняшняя победа… После четвертого гола я вспомнил о том матче. Тяжелые воспоминания. Слава Богу, что сегодня мы были лучше. Во всем. Сегодня я благодарен всем своим футболистам.

Я могу сказать только хорошее. Оценивать игру соперника не мое. Хочу пожелать им добра и удачи. Каждый человек иногда переживает трудные времена. Команда "Сочи" находится в начале пути», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

Тольяттинская команда занимает 2-е место в РПЛ, набрав 4 балла за два тура. «Сочи» с «нулем» в графе «забитые голы» и «очки» замыкает турнирную таблицу чемпионата.

Календарь и таблица РПЛ

Следующий матч в РПЛ «Акрон» проведет дома против «Спартака» 3 августа. «Сочи» днем позднее сыграет в гостях против «Рубина»