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    Тедеев: Сегодня мы были лучше во всем

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    Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев оценил победу команды в матче с «Сочи» (4:0).

    Заурбек Тедеев
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    Заурбек Тедеев

    «Этот стадион для меня связан с не самыми лучшими воспоминаниями. Ведь я сюда приезжал с мальчиками из "Ростова" на матч, который закончился со счетом 1:10.

    Сегодняшняя победа… После четвертого гола я вспомнил о том матче. Тяжелые воспоминания. Слава Богу, что сегодня мы были лучше. Во всем. Сегодня я благодарен всем своим футболистам.

    Я могу сказать только хорошее. Оценивать игру соперника не мое. Хочу пожелать им добра и удачи. Каждый человек иногда переживает трудные времена. Команда "Сочи" находится в начале пути», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

    Тольяттинская команда занимает 2-е место в РПЛ, набрав 4 балла за два тура. «Сочи» с «нулем» в графе «забитые голы» и «очки» замыкает турнирную таблицу чемпионата.

    Календарь и таблица РПЛ

    Следующий матч в РПЛ «Акрон» проведет дома против «Спартака» 3 августа. «Сочи» днем позднее сыграет в гостях против «Рубина»

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