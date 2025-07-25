Адиев: Нормально, хорошо играли, в концовке дожали, ребята — молодцы

Главный тренер самарскихвысказался о матче против(2:0).

«Побеждать всегда важно. У нас команда только строится. Для большей уверенности ребят, того, что мы делаем, важно одерживать победы. Нормально, хорошо играли, в концовке дожали, ребята — молодцы.

Раков? Уже минут 10 об этом думал, эта замена крутилась у меня в голове. Есть понимание, что Раков в любой момент может исполнить, поэтому до конца держали его. Было желание усилить давление большим форвардом, поэтому это больше спланированное решение», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

«Крылья» набрали 4 очка за 2 тура, а у «Пари НН» пока ни одного балла в активе.

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В следующем туре самарцы в гостях сыграют против «Ростова» 2 августа, «Пари НН» в этот же день сыграет дома против «Локомотива».