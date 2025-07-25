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    Адиев: Нормально, хорошо играли, в концовке дожали, ребята — молодцы

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    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о матче против «Пари НН» (2:0).

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «Побеждать всегда важно. У нас команда только строится. Для большей уверенности ребят, того, что мы делаем, важно одерживать победы. Нормально, хорошо играли, в концовке дожали, ребята — молодцы.

    Раков? Уже минут 10 об этом думал, эта замена крутилась у меня в голове. Есть понимание, что Раков в любой момент может исполнить, поэтому до конца держали его. Было желание усилить давление большим форвардом, поэтому это больше спланированное решение», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

    «Крылья» набрали 4 очка за 2 тура, а у «Пари НН» пока ни одного балла в активе.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре самарцы в гостях сыграют против «Ростова» 2 августа, «Пари НН» в этот же день сыграет дома против «Локомотива».

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