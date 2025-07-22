Защитник «Зенита» Сантос: У нас достаточно сил, чтобы вернуться на первое место

Защитник и капитанвыразил уверенность в успехе своей команды в борьбе за титул чемпиона Российской Премьер-Лиги в этом сезоне.

«У нас достаточно сил, чтобы вернуться на первое место и с божьей помощью в этом сезоне добиться максимального результата. Мы будем всё делать, чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Сантоса «Чемпионат».

Дуглас выступает за «Зенит» с 2019 года. Его текущий контракт с клубом, при этом имеющим российское гражданство, действует до конца июня 2027-го с опцией продления ещё на один год.

В сезоне 2024/25 в РПЛ бразильский защитник провел 30 матчей, отметившись 3 голевыми передачами.