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    Защитник «Зенита» Сантос: У нас достаточно сил, чтобы вернуться на первое место

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    Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос выразил уверенность в успехе своей команды в борьбе за титул чемпиона Российской Премьер-Лиги в этом сезоне.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «У нас достаточно сил, чтобы вернуться на первое место и с божьей помощью в этом сезоне добиться максимального результата. Мы будем всё делать, чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Сантоса «Чемпионат».

    Дуглас выступает за «Зенит» с 2019 года. Его текущий контракт с клубом, при этом имеющим российское гражданство, действует до конца июня 2027-го с опцией продления ещё на один год.

    В сезоне 2024/25 в РПЛ бразильский защитник провел 30 матчей, отметившись 3 голевыми передачами.

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