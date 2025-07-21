Источник: «Фламенго» планирует подписать Сауля

планирует подписать полузащитника, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, данная сделка близка к завершению. Ранее футболист мог перейти в «Трабзонспор», но в последний момент отказался от этого варианта продолжения карьеры.

Сауль выступает за мадридскую команду с 2012 года, он провел за нее 427 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 26 голевых передач.

В составе мадридского клуба хавбек становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы и один раз — Суперкубка УЕФА. В сезоне-2024/2025 испанец выступал на правах аренды за «Севилью».