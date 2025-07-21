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    Артета: У нас еще полно времени на трансферы

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что его команда обладает еще большим запасом времени на то, чтобы качественно усилить состав.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «У нас еще много времени впереди. И мы по-прежнему находимся в поиске. С точки зрения численности, у нас не хватает игроков, и мы должны улучшить глубину и качество состава. Мы постоянно изучаем рынок. Пока этого не произошло, сосредоточимся на тех игроках, которые у нас есть, и я очень доволен тем, что увидел за последние 10-15 дней.

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    • Это все равно, что снова встряхнуть дерево. Новые лица приносят с собой новое волнение и новую энергию. Мы также подписали очень важных игроков. Я думаю, все понимают, что к вершинам нужно стремиться на другом уровне, и это то, к чему мы стремимся», — цитирует испанского тренера ESPN.

    В настоящее время с «Арсеналом» на предсезонное турне по Азии отправились 30 игроков. Пока у команды три новичка: Мартин Субименди, Кристиан Нергор и Кепа Аррисабалага.

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