2-й таймЗенит — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Энрике«Зенит» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:25
    • «Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ
  • 17:02
    • «Зенит» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ
    Все новости спорта

    Шпилевский: Мы фантастически играли против чемпиона страны

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород Краснодар
    Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о матче против «Краснодара»(0:3).

    Алексей Шпилевский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Шпилевский

    «Мы фантастически играли против чемпиона страны. Состав, который вылетел в ФНЛ, дал "Краснодару" не только бой, а где‑то даже превзошел. Ребята могут гордиться. Это не поражение, на табло, может быть, да, но для меня это не поражение. Видел команду, которая в себя верит. Они выполнили всё, что мы требовали в последние четыре недели. Все, кто разбирается, это видят. Спасибо большое игрокам. Из‑за результата можно расстраиваться, но как они играли, их перфоманс, просто восхитили меня. Конечно, мы нуждаемся в усилениях, нужна конкуренция, нужна глубина состава.

    Автогол Виктора Александрова? Футбол состоит из ошибок, сейчас нужно правильные выводы делать. Никто его за это ругать не будет. Это не его вина. Скажем так, он к этому пути шел несколько лет, нужно там, в глубине копаться», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

    В следующем матче «Краснодар» сыграет против «Локомотива» 26-го июля, а «Пари НН» встретится с «Крыльями Советов» 25-го числа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сине-бело-голубые» не оставят шансов сопернику?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Смогут ли «Ахмат» и «Рубин» определить сильнейшего?
  • «Ахмат» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • У «Торпедо» будут проблемы в матче с «Челябинском»?
  • «Торпедо» — «Челябинск». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 21 июля
  • Завтра в 20:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Родина — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Потапова — Мбоко
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Дайнава
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Осака — Путинцева
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Тукумс 2000 — Гробиня
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры