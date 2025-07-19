Мартинс: Мы в хорошей форме

Полузащитник московскоговысказался о матче против махачкалинского(1:0).

«На мой взгляд, достаточно удачное начало сезона. Действительно, мы забили и победили. Да, много было моментов, когда наши голы отменяли — то офсайд, то что‑то ещё. Есть над чем работать. Будем прогрессировать, но в целом я доволен.

Мы в хорошей форме. Да, возможно, не на 100%, но мы можем поддерживать высокую эффективность, много бегать. Будем добавлять. Пройдут дни, недели, и мы будем ещё лучше», — цитирует Мартинса «Матч ТВ».

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Теперь в активе «Спартака» стало три очка, а у «Динамо» нет баллов.