ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юго ЭкитикеЭкитике — в «Ньюкасл», Исак — в «Ливерпуль» и еще пять вариантов самого жаркого трансферного противостояния лета
    Все новости спорта

    Газзаев: Надо больше доверять российским игрокам и тренерам

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что в нынешних реалиях необходимо больше доверять российским игрокам и тренерам.

    Валерий Газзаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Газзаев

    «Нужно больше доверять нашим российским специалистам. Молодым российским футболистам тоже нужно давать расти. Приезжают тренеры, которые не востребованы даже в своих странах. Это неправильно.

    Из хороших примеров был Хиддинк, у Капелло не получилось… Семак выиграл чемпионат шесть раз подряд, потом выиграл Мусаев, он тоже русский. Надо уважать свою страну», — сказал Газзаев «Матч ТВ».

  • Готовь сани летом. Семь самых громких трансферов РПЛ межсезонья
  • «Зенит» усиливается легионерами, а у москвичей — спрос на россиян
  • Вчера

    • Под руководством Сергея Семака «Зенит» шесть раз кряду выигрывал РПЛ (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). В прошлом сезоне золотые медали завоевал Мурад Мусаев с «Краснодаром».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красно-белые» начнут сезон с уверенной победы?
  • «Спартак» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Стартует ли «Локомотив» с победы?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Порье в третий раз победит Холлоуэя?
  • Порье — Холлоуэй. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Порье — Холлоуэй
  • Бои
  • Завтра в 07:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Пакьяо — Барриос
  • Бои
  • Завтра в 06:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — Челябинск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры