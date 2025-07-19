Газзаев: Надо больше доверять российским игрокам и тренерам

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной Россиисчитает, что в нынешних реалиях необходимо больше доверять российским игрокам и тренерам.

«Нужно больше доверять нашим российским специалистам. Молодым российским футболистам тоже нужно давать расти. Приезжают тренеры, которые не востребованы даже в своих странах. Это неправильно.

Из хороших примеров был Хиддинк, у Капелло не получилось… Семак выиграл чемпионат шесть раз подряд, потом выиграл Мусаев, он тоже русский. Надо уважать свою страну», — сказал Газзаев «Матч ТВ».

Под руководством Сергея Семака «Зенит» шесть раз кряду выигрывал РПЛ (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). В прошлом сезоне золотые медали завоевал Мурад Мусаев с «Краснодаром».