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    «Рома» предложила за Уэсли 25 млн евро

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    «Рома» сделала новое предложение по трансферу правого защитника «Фламенго» Уэсли Франка — €25 млн, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Уэсли Франк
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    Уэсли Франк

    Спортивный директор римлян Фредерик Массара уверен, что эта сумма устроит бразильский клуб, который ранее отклонил первый вариант — €20 млн плюс €2 млн в виде бонусов.

    Интерес к 21-летнему бразильцу проявлял и санкт-петербургский «Зенит», предлагавший €25 млн (с возможным увеличением до €28 млн с бонусами), однако сам игрок отказался от перехода в российский клуб.

    Уэсли является игроком основного состава «Фламенго» с начала 2023 года. Контракт с клубом действует до конца 2028 года.

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