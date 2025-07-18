«Рома» предложила за Уэсли 25 млн евро

сделала новое предложение по трансферу правого защитника— €25 млн, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Спортивный директор римлян Фредерик Массара уверен, что эта сумма устроит бразильский клуб, который ранее отклонил первый вариант — €20 млн плюс €2 млн в виде бонусов.

Интерес к 21-летнему бразильцу проявлял и санкт-петербургский «Зенит», предлагавший €25 млн (с возможным увеличением до €28 млн с бонусами), однако сам игрок отказался от перехода в российский клуб.

Уэсли является игроком основного состава «Фламенго» с начала 2023 года. Контракт с клубом действует до конца 2028 года.