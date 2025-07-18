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    Погба советовался с Мбаппе и Эвра перед переходом в «Монако»

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    Перед тем как подписать контракт с «Монако», полузащитник Поль Погба обратился за советом к своим друзьям — Патрису Эвра и Килиану Мбаппе. Об этом сообщает L’Équipe.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    По данным издания, бывшие партнёры Погба по сборной Франции тепло отзывались о клубе и атмосфере в княжестве, что окончательно убедило 32-летнего футболиста сделать выбор в пользу «Монако».

    Патрис Эвра защищал цвета монегасков с 2002 по 2006 год, а Мбаппе выступал за команду с 2015 по 2017 год — именно там начался его путь к мировой известности.

    Напомним, 28 июня «Монако» официально объявил о подписании Погба, который вернулся в футбол после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Контракт с клубом рассчитан на два года.

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