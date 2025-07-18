Погба советовался с Мбаппе и Эвра перед переходом в «Монако»

Перед тем как подписать контракт с «Монако», полузащитникобратился за советом к своим друзьям —. Об этом сообщает L’Équipe.

По данным издания, бывшие партнёры Погба по сборной Франции тепло отзывались о клубе и атмосфере в княжестве, что окончательно убедило 32-летнего футболиста сделать выбор в пользу «Монако».

Патрис Эвра защищал цвета монегасков с 2002 по 2006 год, а Мбаппе выступал за команду с 2015 по 2017 год — именно там начался его путь к мировой известности.

Напомним, 28 июня «Монако» официально объявил о подписании Погба, который вернулся в футбол после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Контракт с клубом рассчитан на два года.