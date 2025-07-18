«Интер» и «Аталанта» не могут договориться по Лукману

направил первое официальное предложение по трансферу нападающего— €40 млн. Однако руководство клуба из Бергамо отвергло этот запрос. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По его информации, сам Лукман выразил желание покинуть клуб, однако «Аталанта» заняла жёсткую позицию в отношении трансфера внутри Серии A. Внутри чемпионата нападающий не будет продан менее чем за €50 млн.

Контракт нигерийского форварда с «Аталантой» действует до 2027 года, а его рыночная стоимость, согласно данным Transfermarkt, составляет €60 млн.

В сезоне 2024/25 Лукман стал ключевым игроком команды, проведя 40 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 7 голевых передач.