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    «Интер» и «Аталанта» не могут договориться по Лукману

    Футбол Футбол Италии Интер Аталанта Трансферы
    «Интер» направил первое официальное предложение по трансферу нападающего «Аталанты» Адемолы Лукмана — €40 млн. Однако руководство клуба из Бергамо отвергло этот запрос. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

    Адемола Лукман
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    Адемола Лукман

    По его информации, сам Лукман выразил желание покинуть клуб, однако «Аталанта» заняла жёсткую позицию в отношении трансфера внутри Серии A. Внутри чемпионата нападающий не будет продан менее чем за €50 млн.

    Контракт нигерийского форварда с «Аталантой» действует до 2027 года, а его рыночная стоимость, согласно данным Transfermarkt, составляет €60 млн.

    В сезоне 2024/25 Лукман стал ключевым игроком команды, проведя 40 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 7 голевых передач.

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