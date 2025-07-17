Григорян: «Краснодар» — уже не «Краснодар», а команда‑воин

Александр Григорян Фото: globallookpress.com
«У "Краснодара" теперь появилось колоссальное преимущество. Ментально "Краснодар" — уже не "Краснодар". Не та команда, которую мы привыкли видеть. Нет той легкой порхающей игры, нет прежнего стиля. Теперь это команда‑воин.
Они хороши в гонке на истощение. Если у них будет такая гонка с "Зенитом" по ходу чемпионата, то у южан будет преимущество над петербуржцами», — сказал Григорян «Матч ТВ».
20 июля в первом туре чемпионата России-2025/26 «Краснодар» сыграет с «Пари НН».