«Манчестер Сити» могут покинуть сразу шесть футболистов

Илкай Гюндоган — полузащитник «Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что защитники Джон Стоунз, Нико О'Райли, полузащитники Матео Ковачич, Илкай Гюндоган, Клаудио Эчеверри и нападающий Оскар Бобб могут покинуть «Манчестер Сити».
Отмечается, что Клаудио Эчеверри может, разве что, уйти в аренду. Дело в том, что тренерскому штабу «Манчестер Сити» нравится игра футболиста.
Ранее сообщалось о том, что знаменитый в прошлом защитник Коло Туре теперь будет работать одним из помощников Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».