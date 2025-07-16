«Манчестер Сити» могут покинуть сразу шесть футболистов

Главный тренерхочет избавиться от сразу 6-и футболистов команды. Об этом сообщает The Athletic

Стало известно, что защитники Джон Стоунз, Нико О'Райли, полузащитники Матео Ковачич, Илкай Гюндоган, Клаудио Эчеверри и нападающий Оскар Бобб могут покинуть «Манчестер Сити».

Отмечается, что Клаудио Эчеверри может, разве что, уйти в аренду. Дело в том, что тренерскому штабу «Манчестер Сити» нравится игра футболиста.

Ранее сообщалось о том, что знаменитый в прошлом защитник Коло Туре теперь будет работать одним из помощников Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».