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    «Манчестер Сити» могут покинуть сразу шесть футболистов

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет избавиться от сразу 6-и футболистов команды. Об этом сообщает The Athletic.

    Илкай Гюндоган — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Илкай Гюндоган — полузащитник «Манчестер Сити»

    Стало известно, что защитники Джон Стоунз, Нико О'Райли, полузащитники Матео Ковачич, Илкай Гюндоган, Клаудио Эчеверри и нападающий Оскар Бобб могут покинуть «Манчестер Сити».

    Отмечается, что Клаудио Эчеверри может, разве что, уйти в аренду. Дело в том, что тренерскому штабу «Манчестер Сити» нравится игра футболиста.

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    • Ранее сообщалось о том, что знаменитый в прошлом защитник Коло Туре теперь будет работать одним из помощников Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

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