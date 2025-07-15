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    Коло Туре будет помогать Гвардиоле в «Ман Сити»

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    Знаменитый в прошлом защитник Коло Туре теперь будет работать одним из помощников Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт «горожан».

    Коло Туре
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    Коло Туре

    «Мы рады включить Коло в тренерский штаб основной команды на постоянной основе. Он не только привнесёт свой бесценный опыт работы на элитном футбольном уровне, но и тесно связан с "Манчестер Сити" и прекрасно знает этот клуб.

    Мы также были очень впечатлены его работой и успехами с нашей командой до 18 лет, и включение его в основной состав на постоянной основе только укрепит переход игроков нашей академии в основной состав.

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    • Как мы уже видели этим летом, во время его работы с Пепом Гвардиолой, Пепом Линдерсом и Джеймсом Френчем, его неиссякаемый оптимизм и позитивный настрой невероятно заразительны, так что мы с нетерпением ждем его дальнейших успехов», — сказал спортивный директор «Манчестер Сити» Угу Виана.

    44-летний Туре уже помогал Гвардиоле на КЧМ-2025 и испанец остался доволен его работой. Ранее ивуариец возглавлял «Манчестер Сити» до 18 лет.

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