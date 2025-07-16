Источник: Родриго Де Поль согласовал контракт с «Интер Майами»

ПолузащитникМадридблизок к переходу ви может стать новым одноклубником

По данным инсайдера Фабрицио Романо, аргентинец уже дал согласие на трансфер, и «Атлетико» практически принял предложение клуба из Флориды — стороны обсуждают финальные детали сделки, включая условия и сумму выплаты за игрока.

Контракт Де Поля с «Интер Майами» рассчитан на 4 года. Итальянский клуб планирует продать полузащитника сейчас, поскольку его контракт действует до лета 2026 года, и следующим летом он сможет уйти бесплатно.

Де Поль выступает за «Атлетико» с 2021 года, куда перешел из «Удинезе» за 35 млн евро. В минувшем сезоне полузащитник провел 54 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал 11 результативных передач.