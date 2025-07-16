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    Джонни Кардозо стал игроком мадридского «Атлетико»

    Футбол Футбол Испании Атлетико Бетис Трансферы
    Полузащитник Джонни Кардозо стал новым игроком мадридского «Атлетико».

    Джонни Кардозо
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    Джонни Кардозо

    Официальный сайт клуба подтвердил подписание с 26-летним футболистом долгосрочного контракта, рассчитанного до лета 2030 года.

    Американец бразильского происхождения Кардозо начал свою карьеру в бразильских клубах «Крисиума», «Аваи» и «Интернасьонал».

    Взрослый профессиональный путь полузащитника стартовал в «Интернасьонале», после чего он перебрался в Европу, где выступал за «Бетис».

    В минувшем сезоне он провёл за андалусийский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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