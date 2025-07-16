Джонни Кардозо стал игроком мадридского «Атлетико»

Полузащитникстал новым игроком мадридского

Официальный сайт клуба подтвердил подписание с 26-летним футболистом долгосрочного контракта, рассчитанного до лета 2030 года.

Американец бразильского происхождения Кардозо начал свою карьеру в бразильских клубах «Крисиума», «Аваи» и «Интернасьонал».

Взрослый профессиональный путь полузащитника стартовал в «Интернасьонале», после чего он перебрался в Европу, где выступал за «Бетис».

В минувшем сезоне он провёл за андалусийский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.