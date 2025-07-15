ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовСтанислав Черчесов: «Челси» сумел вырвать сердце ПСЖ в лице Витиньи, Руиса и Невеша
    Все новости спорта

    Роналду поприветствовал нового наставника «Аль-Насра» Жезуша

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Капитан «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду тепло встретил нового главного тренера команды — соотечественника Жорже Жезуша.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    70-летний специалист подписал контракт с клубом на один сезон, сменив на посту итальянца Стефано Пиоли, о чьем уходе стало известно в конце июня.

    «Добро пожаловать, мистер Жорже Жезуш! » — написал Роналду в социальных сетях.

    Для Жезуша это уже не первый опыт в Саудовской Аравии — ранее он возглавлял «Аль-Хиляль». В послужном списке тренера — три чемпионства с «Бенфикой», Кубок и Суперкубок Португалии, а также четыре Кубка португальской лиги. Под его руководством «Бенфика» дважды выходила в финал Лиги Европы.

    В 2014 году Жезуш стал первым португальским тренером, оформившим национальный требл — победы во всех главных турнирах Португалии за один сезон.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Кайрат» продолжит борьбу в Лиге чемпионов?
  • «Кайрат» — «Олимпия». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Этчеверри выиграть у Казо?
  • Казо — Этчеверри. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Басаваредди наконец-то прервет неудачную серию?
  • Мехия — Басаваредди. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 15 июля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кайрат — Олимпия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Казо — Этчеверри
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Мехия — Басаваредди
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дакворт — Маннарино
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ибин У — Скулкейт
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Альтмайер — Крюгер
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Баия — Америка де Кали
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Индепендьенте дель Валле — Васко да Гама
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры