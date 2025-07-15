Роналду поприветствовал нового наставника «Аль-Насра» Жезуша

Капитан «Аль-Насра» и сборной Португалиитепло встретил нового главного тренера команды — соотечественника

70-летний специалист подписал контракт с клубом на один сезон, сменив на посту итальянца Стефано Пиоли, о чьем уходе стало известно в конце июня.

«Добро пожаловать, мистер Жорже Жезуш! » — написал Роналду в социальных сетях.

Для Жезуша это уже не первый опыт в Саудовской Аравии — ранее он возглавлял «Аль-Хиляль». В послужном списке тренера — три чемпионства с «Бенфикой», Кубок и Суперкубок Португалии, а также четыре Кубка португальской лиги. Под его руководством «Бенфика» дважды выходила в финал Лиги Европы.

В 2014 году Жезуш стал первым португальским тренером, оформившим национальный требл — победы во всех главных турнирах Португалии за один сезон.