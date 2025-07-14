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    Станкович: За первый сезон в «Спартаке» всю ответственность беру на себя

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    Наставник московского «Спартака» Деян Станкович оценил дебютный для себя сезон в клубе.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    Напомним, сербский специалист возглавил красно-белых летом 2024 года.

    «Я ожидал тяжёлого начала сезона, потому что у нас было мало времени на подготовку. Так и вышло: старт получился довольно турбулентным, но постепенно "Спартак" набрал физические кондиции и нашёл ритм. В конце первой части сезона мы показывали отличный футбол, но я прекрасно понимаю, что этого недостаточно. Зимой у меня были совершенно другие ощущения, чем перед началом сезона. Я лучше узнал страну и лигу, мы разобрались с составом, интегрировали новичков. Нельзя случайно выиграть шесть матчей подряд.

    Но, к сожалению, весной мы не смогли продолжить то, что у нас получалось в конце осени. Конечно, есть разочарование. Даже не от футбола, а от нашего ответа на давление, которое оказывалось на "Спартак". Естественно, всю ответственность беру на себя. Да, не я выхожу на поле, но всё равно. Мы могли быть лучше. Мы должны были быть лучше», — приводит слова Станковича Sports.ru.

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    Новый сезон в РПЛ стартует 18 июля 2025 года.

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