Семин: В финале «Челси» был более сконцентрирован, заряжен на борьбу

Экс-наставник «Локомотива»отреагировал на победунадсо счетом 3:0 в финале Клубного чемпионата мира.

«Вчерашний финал КЧМ ещё раз говорит о том, что футбольная команда — очень тонкий механизм. Вчера "ПСЖ" не был похож на себя, они не были командой. Футболисты не были настроены, вышли с каким-то пренебрежением, постоянным контролем мяча у своих ворот, за что и поплатились. "Челси" был более сконцентрирован, заряжен на борьбу. "ПСЖ" был не в состоянии собраться, когда пропустил мяч. На мой взгляд, это самая плохая игра "ПСЖ" в году. Вчера они потеряли то, что с трудом нашли после ухода Месси, Неймара, Мбаппе — быстрое продвижение мяча у чужих ворот.

Полное фиаско! Есть маленькая скидка для "ПСЖ" — у них был тяжёлый сезон, выиграли практически всё. Если они заранее чувствовали себя чемпионами мира, то очень сильно ошиблись.

Для "Челси" — это большой стимул для дальнейшего, большая, серьёзная победа. У них есть хорошие игроки, с "ПСЖ" они себя превзошли. Палмер был настоящей звездой. У "Челси" давно идёт перестройка, они стали дисциплинированной командой, хорошо играют в обороне, отсюда и пошли успехи», — сказал Сёмин «Чемпионату».