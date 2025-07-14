Лукас Бералдо намерен покинуть «ПСЖ» этим летом

Бразильский защитникнамерен покинутьв это трансферное окно.

Как сообщает L’Équipe, 21-летний бразильский защитник уже уведомил руководство клуба о своем желании уйти, и его просьба была принята с определенными условиями.

Парижане готовы отпустить игрока только после того, как завершат подписание нового центрального защитника — приоритетной целью остается Илья Забарный из «Борнмута». «ПСЖ» рассчитывает получить за Бералдо не менее 30 миллионов евро.

Бералдо перешел в «ПСЖ» из «Сан-Паулу» в январе 2024 года за 20 миллионов евро, подписав контракт до 2028 года. За прошедший сезон он провел 38 матчей во всех турнирах.