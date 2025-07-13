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    Степашин: Карпин — режимщик, наводит дисциплину в «Динамо»

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    Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о работе Валерия Карпина в стане столичной команды.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Да, мы недавно встречались. У нас прошел совет директоров и консультативный совет, который я возглавляю в "Динамо". Он (Карпин) пришел, выступил. Он, во-первых, дал диагноз, что в команде, что нужно. Но это останется, пускай, между нами, чтобы "Зенит" не услышал. Есть уже серьезное укрепление в команде.

    Карпин — режимщик, уже дисциплину наводит. И задача у нас одна — бороться за первое место, за кубок», — приводит слова Степашина РИА Новости.

    Напомним, что Карпин летом возглавил «Динамо», подписав контракт до 2028 года.

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