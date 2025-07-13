Степашин: Карпин — режимщик, наводит дисциплину в «Динамо»

Член совета директоров московскоговысказался о работев стане столичной команды.

«Да, мы недавно встречались. У нас прошел совет директоров и консультативный совет, который я возглавляю в "Динамо". Он (Карпин) пришел, выступил. Он, во-первых, дал диагноз, что в команде, что нужно. Но это останется, пускай, между нами, чтобы "Зенит" не услышал. Есть уже серьезное укрепление в команде.

Карпин — режимщик, уже дисциплину наводит. И задача у нас одна — бороться за первое место, за кубок», — приводит слова Степашина РИА Новости.

Напомним, что Карпин летом возглавил «Динамо», подписав контракт до 2028 года.