Семак — о разгроме «Войводины»: Счет не по игре

Главный тренер «Зенита»считает, что крупная победа питерцев над «Войводиной» (7:1) не совсем отражает соотношение сил в товарищеской встрече.

«Побеждать всегда приятно, но контрольные и товарищеские матчи, которые мы проводим на сборах, не являются приоритетом. Самое главное, что игроки провели на поле весь матч, это важно в преддверии чемпионата. Что касается счета, то он не отражает соотношение сил. Сегодня так сложилась игра, повели в счете, это позволяет одной команде играть более раскрепощенно», — сказал Семак «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Теперь следующую игру «Зенит» сыграет уже в первом туре РПЛ против «Ростова» 20 июля.