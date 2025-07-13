2-й таймЧелси — ПСЖОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман Дембеле«Челси» — «ПСЖ». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:24
    • Синнер обыграл Алькараса в финале Уимблдона-2025
  • 19:48
    • Официально: «Зенит» объявил о переходе Жерсона
    Все новости спорта

    Семак — о разгроме «Войводины»: Счет не по игре

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Товарищеские матчи РПЛ Футбол России Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что крупная победа питерцев над «Войводиной» (7:1) не совсем отражает соотношение сил в товарищеской встрече.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Побеждать всегда приятно, но контрольные и товарищеские матчи, которые мы проводим на сборах, не являются приоритетом. Самое главное, что игроки провели на поле весь матч, это важно в преддверии чемпионата. Что касается счета, то он не отражает соотношение сил. Сегодня так сложилась игра, повели в счете, это позволяет одной команде играть более раскрепощенно», — сказал Семак «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Теперь следующую игру «Зенит» сыграет уже в первом туре РПЛ против «Ростова» 20 июля.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спорт Ресифи» ничего не светит
  • «Жувентуде» — «Спорт Ресифи». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Возьмет ли «Банфилд» три очка?
  • «Банфилд» — «Дефенса и Хустисия». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Дайнава» и «Паневежис» забьют друг другу, «КР Рейкьявик» победит «Акранес»
  • Экспресс дня 14 июля. Прогноз и ставки
  • 7.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.65
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Жувентуде — Спорт Ресифи
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Банфилд — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Депортиво Риестра — Ланус
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Коллиньон — Дардери
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч Дайнава — Паневежис
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Майхшак — Атман
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Казо — Басилашвили
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Платенсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры