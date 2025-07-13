Игонин — о Суперкубке России: У Мусаева нет опыта, чтобы готовить команду именно к таким матча

Бывший российский футболиствысказался о победе в матче за Суперкубок России против(1:0).

«Суперкубок России — матч после перерыва. Поэтому очень важно уметь готовить команду к таким играм в сжатые сроки. Если брать подготовку "Краснодара", видно, что команда больше готовилась к чемпионату, чем к Суперкубку.

Может, у Мусаева нет опыта, чтобы готовить команду именно к таким матча. Но ЦСКА было бы сложнее психологически устоять, если бы не гол со стандарта», — сказал Игонин Чемпионату.

В 1-м матче нового сезона РПЛ «Краснодар» сыграет против «Пари НН» 20-го июля. ЦСКА встретится с «Оренбургом» 21-го числа.