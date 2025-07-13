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    Игонин — о Суперкубке России: У Мусаева нет опыта, чтобы готовить команду именно к таким матча

    Футбол Суперкубок России Футбол России Краснодар ЦСКА
    Бывший российский футболист Алексей Игонин высказался о победе ЦСКА в матче за Суперкубок России против «Краснодара» (1:0).

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Суперкубок России — матч после перерыва. Поэтому очень важно уметь готовить команду к таким играм в сжатые сроки. Если брать подготовку "Краснодара", видно, что команда больше готовилась к чемпионату, чем к Суперкубку.

    Может, у Мусаева нет опыта, чтобы готовить команду именно к таким матча. Но ЦСКА было бы сложнее психологически устоять, если бы не гол со стандарта», — сказал Игонин Чемпионату.

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