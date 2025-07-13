Галактионов: Ждем ли еще новичков? Мы надеемся на это

Главный тренерпрокомментировал летнюю трансферную компанию своей команды.

«Как новички вливаются в команду? Кому-то из ребят сложнее, кому-то легче. Комличенко вливается очень хорошо. Мы им довольны. Руденко тоже показывает очень хороший объем работы и достаточно неплохо действует с точки зрения остроты. Бакаеву чуть сложнее. У него было небольшое повреждение, и он пропустил определенное количество времени на сборах. Поэтому ему надо сейчас набирать.

Это реальное усиление для "Локомотива? Есть конкуренция. Понятно, что взамен ушедших игроков: Севикяна, Тикнизяна и Сулейманова — мы взяли Комличенко, Руденко и Бакаева. Раков ушёл за игровой практикой. Но мы ещё не до конца решили нашу приоритетную селекционную задачу.

Ждем ли еще новичков? Мы надеемся на это.

Задачи на сезон? На сегодняшний день у нас не было встречи с руководителями. Но цели и озвучивать не надо. Понятно, что 'Локомотив' всегда должен быть в топе и бороться за самые высокие места и трофеи. Это априори. Никому не интересно болтаться на пятых-шестых местах. Необходимо двигаться наверх. Поэтому если задачи никто не сконкретизирует и будет общий посыл, футболисты и тренерский штаб понимают, что 'Локомотив' должен бороться только за самые высокие места", — приводит слова Галактионова "Евро-Футбол. Ру".