Шаронов: Думаю, в Суперкубке России будет открытая игра со стороны обеих команд

Бывший защитникподелился ожиданиями от матча за Суперкубок России между

«Думаю, в Суперкубке России будет открытая игра со стороны обеих команд. Мне будет любопытно посмотреть на ЦСКА и на то, что изменил Челестини. Многие говорят, что он поменял схему, но я никак не могу понять, почему у нас до сих пор говорят про схему. Есть принципы того или иного тренера. Было такое ощущение, что "ромб" Николича — это какое-то первооткрытие в футболе. Про него говорили все кому не лень, хотя там не было ничего сверхъестественного — эту команду отличало, что она играла много через центр.

Также интересно посмотреть, как будет играть "Краснодар". У команды много выходов в атаку через Кордобу», — цитирует Шаронова «Чемпионат».

Поединок состоится 12 июля. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.