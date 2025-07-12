Челестини: Здорово начинать наш путь с победы, выиграть сегодня было очень важно

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в Суперкубке России над(1:0).

«В первом тайме у нас были небольшие проблемы с мячом. Кажется, что команда должна была чуть лучше контролировать мяч и создавать голевые эпизоды. Но мы очень целостно сыграли в обороне, а отношение игроков к игре было просто фантастическим. В последние десять минут первого тайма мы создали три хороших голевых эпизода, однако не смогли их реализовать. Во втором тайме мы наладили игру и, на мой взгляд, заслужили победу. Я очень доволен тем, как ребята работали. Здорово начинать наш путь с победы. Команда может прибавить, поэтому выиграть сегодня было очень важно», — цитирует слова Челестини официальный сайт РФС.

ЦСКА стал восьмикратным обладателем Суперкубка России. Больше побед в турнире только у «Зенита» — девять.