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    Шомуродов обратился к болельщикам «Ромы»

    Футбол Футбол Италии Рома Футбол Турции Истанбул Башакшехир Трансферы
    Форвард Элдор Шомуродов отреагировал на переход из «Ромы» в «Истанбул Башакшехир». Турецкий клуб арендовал нападающего на один сезон.

    Элдор Шомуродов
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    Элдор Шомуродов

    «Спасибо, "Рома". Пришло время попрощаться с клубом, который подарил мне столько незабываемых воспоминаний. Носить футболку "Ромы" было честью — это был путь, полный голов, битв и особенных моментов с невероятными товарищами по команде, персоналом и болельщиками.

    Я благодарен за каждую минуту на поле, за каждый отпразднованный гол и за каждый урок, полученный под руководством замечательных тренеров. "Рома" навсегда останется в моем сердце — спасибо, что верили в меня и поддерживали на каждом этапе пути. Начинается новая глава, но эти воспоминания останутся со мной навсегда», — написал Шомуродов в социальной сети.

    Шомуродов в минувшем сезоне чемпионата Италии провел 27 встреч, забил 4 мяча и сделал 4 ассиста.

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