Сергей Семак прокомментировал состояние Александра Соболева и Алипа

Главный тренерпрокомментировал состояние, которые недавно получили небольшие повреждения.

«Нуралы Алип принимает участие в сегодняшней тренировке. Что касается Саши Соболева, то со дня на день он должен присоединиться к общей группе», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

В минувшем сезоне Александр Соболев провел за «Зенит» 32 матча, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Нападающий присоединился к петербургскому клубу прошлым летом, перейдя из московского «Спартака».

«Зенит» завершил сезон-2024/2025 на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступив чемпионство «Краснодару».