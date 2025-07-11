Сергей Семак прокомментировал состояние Александра Соболева и Алипа

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
«Нуралы Алип принимает участие в сегодняшней тренировке. Что касается Саши Соболева, то со дня на день он должен присоединиться к общей группе», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.
В минувшем сезоне Александр Соболев провел за «Зенит» 32 матча, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Нападающий присоединился к петербургскому клубу прошлым летом, перейдя из московского «Спартака».
«Зенит» завершил сезон-2024/2025 на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступив чемпионство «Краснодару».