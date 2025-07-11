Мусаев: Суперкубок России — большой праздник

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча против ЦСКА в Суперкубке России.

«Суперкубок России — большой праздник. Мы помним, как был организован матч в прошлом году в Волгограде. Для нас это большая возможность заработать трофей. Интересный соперник, который играет в хороший футбол. Не думаю, что смена тренера в ЦСКА станет элементом неожиданности. По товарищеским матчам ЦСКА мы понимаем, в какой футбол хочет играть новый тренер. Будет это плюсом или минусом узнаем только после матча», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

Поединок состоится 12 июля. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.