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    Мусаев: Суперкубок России — большой праздник

    Футбол Суперкубок России Футбол России ЦСКА Краснодар
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча против ЦСКА в Суперкубке России.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Суперкубок России — большой праздник. Мы помним, как был организован матч в прошлом году в Волгограде. Для нас это большая возможность заработать трофей. Интересный соперник, который играет в хороший футбол. Не думаю, что смена тренера в ЦСКА станет элементом неожиданности. По товарищеским матчам ЦСКА мы понимаем, в какой футбол хочет играть новый тренер. Будет это плюсом или минусом узнаем только после матча», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

    Поединок состоится 12 июля. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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