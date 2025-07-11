Агент Мухина прокомментировал интерес «Ростова» и «Сочи» к игроку

Агент хавбекавысказался о будущем полузащитника в московском клубе.

«Что касается ЦСКА, у них есть понимание, какое есть предложение по Максу. Но ответ они пока, к сожалению, не дали. Ждем.

Конечно, знаем о "Сочи". Но, честно говоря, выбирать будет Максим. Мне кажется, вариант с "Ростовом" более интересен. Тем более тут прямая заинтересованность главного тренера. Он видит Максима в качестве одного из системообразующих игроков. А это дорогого стоит», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Мухин провел всего один матч за ЦСКА во всех турнирах.