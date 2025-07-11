«Ноттингем Форест» подал жалобу в АПЛ на «Тоттенхэм» из-за трансфера Гиббс-Уайта

рассматривает возможность подачи иска противиз-за ситуации с трансфером

Как пишет Sky Sports, в клубе считают, что лондонцы нарушили правила, начав переговоры с игроком без официального разрешения, несмотря на активацию отступных в размере 60 млн фунтов, прописанных в контракте полузащитника.

Дополнительно «Форест» обеспокоен утечкой конфиденциальной информации о сумме клаусулы, поскольку «Тоттенхэм» предложил именно эту сумму.

На данный момент «Ноттингем Форест» полностью прекратил общение с «Тоттенхэмом» и консультируется с юристами по поводу возможных судебных шагов. Клуб уже подал жалобу в Премьер-лигу, которая начнет собственное расследование.