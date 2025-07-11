Челестини: Для меня важно сыграть максимально качественно и одержать победу

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Суперкубке России.

«Вы правы, это мой первый Суперкубок. Но я участвовал во многих финалах как в качестве игрока, так и в качестве тренера. Как сказал Игорь Дивеев, финал создан чтобы выиграть. Для меня, как для тренера, важно принять участие в таком матче. Мы работали две недели на сборах очень плодотворно, качественно, мощно. Рассматривали товарищеские матчи через призму подготовки к этому финалу. Для меня важно сыграть максимально качественно и одержать победу», — приводит слова Челестини «Спорт-Экспресс».

Поединок состоится 12 июля. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.