Кечинов: Наверное, «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ

Экс-полузащитникподелился мнением об исключениииз российской Премьер-лиги.

«Конечно, обидно, что такой исторически важный клуб в итоге не сыграет в РПЛ. И во времена СССР "Торпедо" было на слуху, на хорошем счету, за команду играли такие яркие звёзды, как Стрельцов, Иванов. Уже в российское время была очень сильная команда под руководством того же Иванова, всегда считалась очень сильным соперником.

Вроде только вернулись в РПЛ, но произошло то, из‑за чего снимают команду с чемпионата. Кто может заменить "Торпедо"? Наверное, ближе всего к возвращению "Оренбург". Они всё‑таки были в прошедшем сезоне в РПЛ», — сказал Кечинов «Матч ТВ».

Напомним, что КДК РФС принял решение об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона‑2025/26. «Торпедо» наказано за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.