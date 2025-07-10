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    ФК «Торпедо»Преступление и наказание. Почему «Торпедо» исключили из РПЛ и что будет дальше?
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    Кечинов: Наверное, «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ

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    Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об исключении «Торпедо» из российской Премьер-лиги.

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «Конечно, обидно, что такой исторически важный клуб в итоге не сыграет в РПЛ. И во времена СССР "Торпедо" было на слуху, на хорошем счету, за команду играли такие яркие звёзды, как Стрельцов, Иванов. Уже в российское время была очень сильная команда под руководством того же Иванова, всегда считалась очень сильным соперником.

    Вроде только вернулись в РПЛ, но произошло то, из‑за чего снимают команду с чемпионата. Кто может заменить "Торпедо"? Наверное, ближе всего к возвращению "Оренбург". Они всё‑таки были в прошедшем сезоне в РПЛ», — сказал Кечинов «Матч ТВ».

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  • 20/06/2025

    • Напомним, что КДК РФС принял решение об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона‑2025/26. «Торпедо» наказано за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

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