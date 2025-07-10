Куртуа: «ПСЖ» всегда начинает матчи очень мощно

Голкипер «Реала»высказался о поражении от «ПСЖ» (0:4) в полуфинале Клубного чемпионата мира.

«Французский "ПСЖ" всегда начинает матчи очень мощно, прессингуя высоко. Нам не совсем удалось сделать то, что нам говорил тренер — сохранить владение мячом и попытаться играть в свою игру. Они очень хорошо нашли свободного игрока и создали много опасных моментов.

Первые два гола определили ход игры, и это тяжелое поражение, но и возможность извлечь урок. Мы на полпути к победам, и нам еще многое предстоит сделать, чтобы достичь их уровня», — цитирует официальный сайт ФИФА Куртуа.

«ПСЖ» в финале Клубного чемпионата мира сыграет с «Челси». Встреча состоится 13 июля.