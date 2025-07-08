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    В Гонконге открылся музей Криштиану Роналду

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    В Гонконге начал работу первый в Азии временный музей, посвященный Криштиану Роналду. Экспозиция разместилась в комплексе K11 Musea, и уже с утра сотни поклонников выстроились в очередь, чтобы попасть внутрь.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Вход организован по строгим правилам — не более 500 посетителей в час. Музей планируют держать открытым в течение года, но в случае высокого интереса сроки могут продлить.

    Гостям представлены не только известные награды Роналду, включая «Золотой мяч» и «Золотую бутсу», но и материалы, рассказывающие о его детстве, раннем пути в футболе, ярких моментах карьеры, а также восковая фигура спортсмена.

    По информации представителей португальца, он планирует лично посетить экспозицию, однако даты визита пока не подтверждены. Также рассматривается возможность организации выставки в других странах, но маршруты еще находятся в стадии согласования.

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