В Гонконге открылся музей Криштиану Роналду

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Вход организован по строгим правилам — не более 500 посетителей в час. Музей планируют держать открытым в течение года, но в случае высокого интереса сроки могут продлить.
Гостям представлены не только известные награды Роналду, включая «Золотой мяч» и «Золотую бутсу», но и материалы, рассказывающие о его детстве, раннем пути в футболе, ярких моментах карьеры, а также восковая фигура спортсмена.
По информации представителей португальца, он планирует лично посетить экспозицию, однако даты визита пока не подтверждены. Также рассматривается возможность организации выставки в других странах, но маршруты еще находятся в стадии согласования.