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    Орлов: Трудно представить, как «Акрон» сыграл бы без Дзюбы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон
    Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил игру Артема Дзюбы в составе «Акрона».

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Почему Дзюба сейчас блеснул в "Акроне"? Он оказался на одной футбольной волне с тренером. Дзюба пришёлся там ко двору, и "Акрон" очень хорошо выступил. Трудно представить, как команда сыграла бы без него. Я с уважением отношусь ко всем футболистам, но Дзюба был великолепным мотиватором для одноклубников.

    Я считаю, что журналист, комментатор, особенно опытный, должен отбрасывать всё, что происходит за пределами поля. Это для другой прессы. Они сами же от этого и страдают. А тут мы говорим о мастерстве игры в футбол», — цитирует Орлова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В нынешнем сезоне форвард провел за «Акрон» 22 матча в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 5 голевых передач.

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