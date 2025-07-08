Орлов: Трудно представить, как «Акрон» сыграл бы без Дзюбы

Известный журналист и комментатороценил игрув составе

«Почему Дзюба сейчас блеснул в "Акроне"? Он оказался на одной футбольной волне с тренером. Дзюба пришёлся там ко двору, и "Акрон" очень хорошо выступил. Трудно представить, как команда сыграла бы без него. Я с уважением отношусь ко всем футболистам, но Дзюба был великолепным мотиватором для одноклубников.

Я считаю, что журналист, комментатор, особенно опытный, должен отбрасывать всё, что происходит за пределами поля. Это для другой прессы. Они сами же от этого и страдают. А тут мы говорим о мастерстве игры в футбол», — цитирует Орлова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне форвард провел за «Акрон» 22 матча в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 5 голевых передач.