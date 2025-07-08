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    Тиаго Силва«Флуминенсе» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
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    Булыкин: В матче за Суперкубок России шансы равны

    Футбол Суперкубок России Футбол России ЦСКА Краснодар
    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Думаю, интересно будет посмотреть матч, как команды готовятся к новому сезону. И борьба за трофей всегда интересна. И ЦСКА хочет трофей, и "Краснодар". Поэтому, конечно же, будет интересная игра. Первые игры сезона всегда интересны для экспертов в плане того, как клубы будут готовы к первым турам, как подготовились к новому сезону, и как готовы выигрывать новые трофеи. Все эти вопросы будут интересны в первых играх следующего сезона, и Суперкубок не исключение. Там, правда, одна игра, и все зависит от одного матча, как команда подготовится, как они провели футбольную паузу, в каком состоянии. Это, конечно, для нас, экспертов, очень интересно. Думаю, для всех болельщиков тоже, уже все соскучились по футболу. И это будет суперматч.

    Думаю, здесь равные шансы. Это Кубок, одна игра, и все зависит от того, как команды поработали на трансферном рынке, как команды подготовились к этой игре. Эти все моменты, конечно, будут видны в Суперкубке. Учитывая, что в ЦСКА поменялся тренер. Интересно, как футболисты обеих команд готовы. Поэтому шансы оценю как одинаковые», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

    Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет 12 июля в Казани.

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