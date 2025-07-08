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    Булыкин: Самошникова просто так «Локомотив» не отдаст

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    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе Данила Пруцева в стан «железнодорожников», а Ильи Самошникова- в «Спартак».

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Пруцев? Это зависит от множества факторов. Даже от того, кто из игроков "Локомотива" в какой форме находится. Не знаю, есть ли предметные переговоры, но "железнодорожники" никогда не гонятся за трансферами и не делают покупки ради покупок. Поэтому, если действительно идут переговоры, значит, Пруцев нужен команде Галактионова.

    При желании, мотивации и хорошем отношении к тренировочному процессу, даже средние футболисты могут вырасти в топов. А при определенных условиях любой игрок может показывать даже более высокий класс, чем тот, который у него есть. Тут самое главное найти подход к футболисту. Батраков — очень яркий этому пример.

    Самошников? Иногда стоит отдавать футболистов в другие команды, чтобы они прогрессировали. Если это получится, то будет хорошо.

    Самошников очень хорош в скорости и объеме. Он ауты кидает. Это один из важных игроков для "железнодорожников". Думаю, что просто так его не отдадут. Только за большие деньги. Но если есть все условия для перехода, при котором все остались бы в выгоде, то нужно делать этот трансфер», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

    В сезоне-2024/25 Самошников провел 33 матча, забил 4 гола и сделал 2 передачи. Пруцев сыграл 30 матчей, отличился 1 голом и 4 ассистами.

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