Тетрадзе: Беленов улучшил атмосферу в клубе и отношение игроков к делу

Бывший игрок сборной России, а ныне тренер «Уфы»рассказал о позитивных изменениях в клубе после перехода опытного голкипера

«С приходом Александра Беленова поменялась атмосфера и в раздевалке, и отношение футболистов. Он, несмотря на свой возраст, находится в хорошей форме. Но будет играть тот, кто сильнее. Здоровая конкуренция, как я уже говорил, всегда идет на пользу команде.

По отношению к ребятам у меня претензий нет. Они добросовестно выполняли установки, тренировались, готовились. Конечно, хотелось бы усилиться. Я рассчитывал, что эти сборы пройдут плодотворно, чтобы команда уже была укомплектована. Но, к сожалению, мы не смогли укомплектоваться по объективным причинам», — рассказал Тетрадзе сайту «Уфы».

38-летний Беленов прошлый сезон провел в РПЛ за воронежский «Факел» и покинул команду летом в качестве свободного агента. Ранее он уже выступал в составе «Уфы» (2017-2022), когда команда играла в элитном дивизионе.