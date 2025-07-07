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    Тетрадзе: Беленов улучшил атмосферу в клубе и отношение игроков к делу

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    Бывший игрок сборной России, а ныне тренер «Уфы» Омари Тетрадзе рассказал о позитивных изменениях в клубе после перехода опытного голкипера Александра Беленова.

    Александр Беленов в составе «Уфы»
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    Александр Беленов в составе «Уфы»

    «С приходом Александра Беленова поменялась атмосфера и в раздевалке, и отношение футболистов. Он, несмотря на свой возраст, находится в хорошей форме. Но будет играть тот, кто сильнее. Здоровая конкуренция, как я уже говорил, всегда идет на пользу команде.

    По отношению к ребятам у меня претензий нет. Они добросовестно выполняли установки, тренировались, готовились. Конечно, хотелось бы усилиться. Я рассчитывал, что эти сборы пройдут плодотворно, чтобы команда уже была укомплектована. Но, к сожалению, мы не смогли укомплектоваться по объективным причинам», — рассказал Тетрадзе сайту «Уфы».

    38-летний Беленов прошлый сезон провел в РПЛ за воронежский «Факел» и покинул команду летом в качестве свободного агента. Ранее он уже выступал в составе «Уфы» (2017-2022), когда команда играла в элитном дивизионе.

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