На Месси претендует «Аль-Ахли»

Саудовскийпроявляет серьезный интерес ки уже вступил в переговоры с представителями аргентинца. Об этом сообщает французское издание L'Équipe

Текущий контракт нападающего с американским клубом «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

Руководство «Аль-Ахли» в последние недели активно работает над тем, чтобы убедить 37-летнего игрока продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Конкретные финансовые детали возможной сделки пока не разглашаются. Однако отмечается, что страна, готовящаяся принять чемпионат мира 2034 года, настроена сделать всё необходимое для привлечения Месси.

Ранее в своей карьере Лионель Месси защищал цвета «Барселоны» и «ПСЖ».