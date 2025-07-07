ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гонсало ГарсияНеожиданный герой на КЧМ-2025: Гонсало Гарсия ведет «Реал» к победе
    Все новости спорта

    На Месси претендует «Аль-Ахли»

    Футбол MLS Интер Майами Саудовская Про-Лига Аль-Ахли Джидда Трансферы
    Саудовский «Аль-Ахли» проявляет серьезный интерес к Лионелю Месси и уже вступил в переговоры с представителями аргентинца. Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    Текущий контракт нападающего с американским клубом «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

    Руководство «Аль-Ахли» в последние недели активно работает над тем, чтобы убедить 37-летнего игрока продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Конкретные финансовые детали возможной сделки пока не разглашаются. Однако отмечается, что страна, готовящаяся принять чемпионат мира 2034 года, настроена сделать всё необходимое для привлечения Месси.

    Ранее в своей карьере Лионель Месси защищал цвета «Барселоны» и «ПСЖ».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мирра впервые выйдет в четвертьфинал Уимблдона?
  • Андреева — Наварро. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Александрова снова выиграет у Бенчич?
  • Александрова — Бенчич. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Джокович снова выиграет с разгромным счетом?
  • Де Минор — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.72
  • Экспресс дня 7 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Александрова — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Де Минор — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Синнер — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Зигемунд
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Енисей — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анисимова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Фриц — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры