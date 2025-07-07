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    Ловчев: Когда «Спартак» покупает Заболотного, мне трудно это понять

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    Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о переходе нападающего Антона Заболотного из «Химок» в стан «красно-белых».

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    «Когда покупают Заболотного, мне трудно это понять. И когда мне рассказывают, что он где‑то там что‑то забивать будет… он слабый игрок для меня!

    Ему есть, что доказывать? А до этого не надо было? В его годы скоро заканчивать надо. Ничего он не может разнообразить. Он будет игроком запаса в этом "Спартаке". Беря таких игроков, это опущение "Спартака". Я извиняюсь перед ним. Все вы говорите: он игрок — функционал. "Спартаку" нужен хороший игрок.

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    • Люди, которые не болеют за "Спартак", еще скажут "спасибо" Заболотному после окончания сезона. С этим футболистом "Спартак" бороться за первое место не будет. Давайте так: пусть Заболотный докажет мне, что он хороший футболист. Пусть это будет для него мотивацией», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

    В прошедшем сезоне Заболотный провел за «Химки» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.

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