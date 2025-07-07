Кроос: О работе Хаби Алонсо в «Реале» судить еще слишком рано

Экс-футболист мадридского «Реала»оценил игру «сливочных» на Клубном чемпионате мира. Турнир проходит в США.

«Мадридскому "Реалу" по-прежнему не хватает игрока моего профиля. И они всё ещё ищут его. Подобных футболистов не так много. А тех, кто есть, нелегко заполучить.

О работе Хаби в "Реале" судить ещё слишком рано. Нужно время, чтобы оценить изменения и реализацию его идей. Я могу сказать только то, что он проделал большую работу в Германии. Уверен, Хаби разберётся, как внести коррективы в то, что требует изменений. Учитывая такой класс игроков, всё должно быть хорошо», — сказал Кроос в интервью La Gazzetta dello Sport.

В 1/2 финала Клубного чемпионата мира «Реал» сыграет с «ПСЖ». Встреча состоится в среду, 9 июля.