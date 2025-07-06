Субименди: Я нацелился на «Арсенал», потому что их стиль игры мне подходит

Новичоквысказался о своем переходе в лондонский клуб.

«Важный момент в моей карьере. Это тот шаг, который я искал и который хотел сделать. Как только оказываешься здесь, понимаешь, насколько велик этот клуб и эта команда.

Я нацелился на "Арсенал", потому что их стиль игры мне подходит. В последнее время они продемонстрировали свой потенциал, и лучшее ещё впереди», — приводит слова Субименди пресс-служба «Арсенала».

В прошлом сезоне Субименди провел 48 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.