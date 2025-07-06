Пономарев высказался о ничьей в товарищеском матче между «Спартаком» и «Крыльями Советов»

Экс-защитникподелился мнением об игре товарищеском матче (2:2).

«Двоякое впечатление от игры. "Спартак" пропустил два мяча, один из них был автоголом, второй — почти как автогол. Два несуразных гола получились. Но в целом по игре "Спартак" неплохо выглядел. Очень понравились его действия в атаке во втором тайме. А вот "Крылья" в этом матче оборонялись почти всей командой, и атак у них было очень мало. Не умеют они атаковать.

Но у "Спартака", повторюсь, атаки действительно очень осмысленные были, хорошее впечатление в этом плане произвели, солидно выглядели и должны были победить. Но, конечно, надо было поработать над ошибками в обороне», — сказал Пономарев «Матч ТВ».

В 1-м матче нового сезона РПЛ «Спартак» сыграет против махачкалинского «Динамо» 19-го июля. «Крылья Советов» в тот же день встретится с «Акроном».