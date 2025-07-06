ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКарьера после Майами. Стоит ли Месси возвращаться в Европу ради ЧМ
    Все новости спорта

    Мусаев рассказал, что хотел бы улучшить в Кордобе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о нападающем команды Джоне Кордобе.

    Мурад Мусаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев

    «Вот что у него есть? Он цепляет почти все мячи, то есть он хорошо играет под давлением. И при этом он хорошо играет и внизу, то есть очень хорошо понимает футбол. Единственное, что хотелось бы улучшить, это реализация моментов, у него много моментов, но он много сам их и создаёт.

    И плюс ещё все недооценивают, что он очень хитрый футболист в каком плане: как он забил гол "Зениту", когда Караваев скидывал, Джон обокрал и забил. Он также заработал пенальти в игре с "Локомотивом", также забил гол в ворота "Оренбурга". И все говорят, мол, типа ему повезло, но это не повезло, это вы плохо готовитесь к тому, что против вас играет Кордоба, который все эти моменты караулит и всегда работает. И в Новгороде он забил такой же гол, то есть это его стиль», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.

    В прошедшем сезоне Кордоба в 25 матчах РПЛ забил 12 мячей.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» уверенно расправится с «крылышками»
  • «Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Алькарас снова «разорвет» Рублева?
  • Рублев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Зенит» не заметит калининградцев
  • «Зенит» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.35
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рублев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Зенит — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Испания (ж) — Бельгия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Паневежис — Судува
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Свентек — Таусон
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Самсонова — Боусас-Манейро
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Наварро
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры