Источник: Марк-Андре тер Штеген интересен миланскому «Интеру»

в ближайшие дни планирует сделать официальное предложениепо трансферу вратаря, который рассматривается как замена

Как пишет Sport.es, руководство «Барселоны» заинтересовано в расставании с 33-летним немцем, чтобы сократить зарплатную ведомость, и даже готово отпустить его бесплатно, несмотря на действующий контракт до 2028 года.

Ранее интерес к тер Штегену проявляли «Галатасарай» и «Монако», однако сам вратарь пока не был склонен покидать каталонцев. Тем не менее вариант с «Интером» может изменить его позицию, поскольку клуб гарантирует выступления на самом высоком уровне.

Ожидается, что на следующей неделе, с началом предсезонной подготовки, тер Штеген обсудит своё будущее с руководством «Барселоны».