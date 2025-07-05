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    Сергеев обратился к болельщикам «Крыльев Советов»

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    Новичок московского «Динамо» Иван Сергеев обратился к фанатам «Крыльев Советов». Ранее форвард играл за самарский клуб.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Дорогие болельщики Самары! "Крылья Советов" — большой клуб с богатой историей. Для меня было честью выступать в такой команде. Самара многое мне дала не только в футбольном плане.

    Мы достойно выступили в чемпионате, играли в Кубке России, я получил вызов в национальную сборную, отдавался на каждой тренировке и в каждом матче, иногда получалось радовать забитыми мячами. Ничего из этого не вышло бы, если бы не было вашей активной и искренней поддержки!

    Самара — по-настоящему футбольный город, здесь любят футбол. Хотел бы поблагодарить всех тренеров и партнеров по команде, руководителей и сотрудников клуба! Мне было очень комфортно здесь играть, и я всегда чувствовал поддержку от всех и каждого.

    Низкий поклон каждому болельщику, который предан и всегда на стороне "Крыльев Советов". Поддерживайте и дальше команду, а "Крылья" и Самара навсегда останутся в моем сердце», — приводит слова Сергеева пресс-служба самарского клуба.

    Напомним, контракт Сергеева с «Динамо» истекает в июне 2028 года.

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