Радимов: У Сергеева есть психология победителя

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал перспективы нападающегов московском «Динамо».

Контракт с 30‑летним футболистом рассчитан до 2028 года.

«Тюкавин восстановится, если я не путаю, в сентябре‑октябре. Пока он наберет форму — первая часть чемпионата уже закончится. Сергеев будет необходим, чтобы играть в статусе первого нападающего. А дальше уже будут решать. Могут и схему поменять.

У Сергеева паспорт российский есть, возраст есть, психология победителя есть. Парень потрясающий. Игрок сборной. О чем мы говорим», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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Сергеев в минувшем сезоне в 26 матчах РПЛ забил 9 голов и сделал три ассиста.