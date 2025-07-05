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    «Ливерпуль» выплатит семье погибшего Жоты всю сумму по контракту до 2027 года

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль
    «Ливерпуль» принял решение полностью выплатить семье Диогу Жоты всю сумму, положенную по контракту, действовавшему до 2027 года. Об этом сообщает Record.

    Диогу Жота
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    Диогу Жота

    Португальский нападающий трагически погиб в автомобильной аварии, в которой также скончался его брат Андре Силва.

    Ранее клуб сообщил о намерении навсегда изъять из обращения 20-й номер — именно под ним Жота выступал за «Ливерпуль».

    Футболист присоединился к мерсисайдцам в сентябре 2020 года, перейдя из «Вулверхэмптона». За время выступлений за клуб он провёл 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач.

    В составе «Ливерпуля» Жота стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и дважды выигрывал Кубок английской лиги. Со сборной Португалии он дважды побеждал в Лиге наций УЕФА.

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