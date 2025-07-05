«Ливерпуль» выплатит семье погибшего Жоты всю сумму по контракту до 2027 года

Диогу Жота Фото: globallookpress.com
Португальский нападающий трагически погиб в автомобильной аварии, в которой также скончался его брат Андре Силва.
Ранее клуб сообщил о намерении навсегда изъять из обращения 20-й номер — именно под ним Жота выступал за «Ливерпуль».
Футболист присоединился к мерсисайдцам в сентябре 2020 года, перейдя из «Вулверхэмптона». За время выступлений за клуб он провёл 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач.
В составе «Ливерпуля» Жота стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и дважды выигрывал Кубок английской лиги. Со сборной Португалии он дважды побеждал в Лиге наций УЕФА.